Uderzył autem w ogrodzenie placu zabaw, miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu

Tylko 200 dzieci urodziło się z rządowego programu prokreacyjnego, a kosztowało to kilkadziesiąt milionów złotych. Przypomnę, że z programu in vitro urodziło się ponad 100 razy więcej dzieci - 22 tysiące - mówił senator Krzysztof Brejza, który opublikował dane pochodzące z Ministerstwa Zdrowia. - Był dobry krajowy program in vitro, który dawał szczęście młodym parom. Zaścianek PiS-owski spowodował, że metodę znaną na całym świecie wyrzucamy do kosza - skomentował poseł Lewicy Tomasz Trela.