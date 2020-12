Wybili szybę, ukradli złoto i zegarki. Łupy próbowali sprzedać w lombardzie brata okradzionego

Jednego dnia włamali się i okradli lombard. Drugiego dnia skradzione przedmioty chcieli sprzedać w innym. Nie wiedzieli, że należy on do brata okradzionego.

Do włamania do lombardu w Luboniu pod Poznaniem doszło w połowie grudnia. - Sprawcy wybili kamieniami szybę wystawową, a następnie z gabloty komisu zabrali różne kosztowności i uciekli. Wśród zrabowanych przedmiotów były zegarki oraz wyroby ze złota - pierścionki, zawieszki i łańcuszki - informuje Marta Mróz z poznańskiej policji.

Od razu chcieli sprzedać towar

Następnego dnia po południu funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto otrzymali wezwanie do jednego z lombardów w tym rejonie. Tam trójka mężczyzn próbowała sprzedać część skradzionego towaru. - Trafili do lokalu, którego właścicielem jest brat pokrzywdzonego mężczyzny. Pracownica lombardu rozpoznała zrabowany towar z rodzinnego biznesu, więc natychmiast wezwała ochronę i policję – wyjaśnia Mróz. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 21, 26 i 30 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli przy mężczyznach kilka tysięcy złotych w gotówce i część kosztowności. Policjanci z Lubonia sprawdzili też inne lokale, w których sprawcy mogli upłynnić łup i odzyskali dużą ilość biżuterii.