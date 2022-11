Ciało w polu kukurydzy pod Poznaniem. "W znacznym stopniu rozkładu"

Bez badań DNA mogą nie ustalić tożsamości

Sprawą zajmuje się już prokuratura. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak poinformował, że ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Ze względu na stan zwłok, do identyfikacji najprawdopodobniej niezbędne będą badania DNA. Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, wstępne ustalenia nie wskazują na okoliczności, by do śmierci znalezionej osoby przyczyniły się osoby trzecie.