Odważył się opowiedzieć o domowym koszmarze. Kacper i jego młodszy brat nie będą rozdzieleni

Początkowo 10-latek został umieszczony w specjalnym ośrodku w Kobylnicy, gdzie nad jego bezpieczeństwem czuwał zespół wychowawców i psychologów. Jak informowali wielkopolscy policjanci, dziecko dobrze sobie radziło w nowym miejscu. Czteroletni brat chłopca trafił do rodziny zastępczej.

"Nie powinno się rozdzielać rodzeństwa w tak trudnych dla nich chwilach"

Więcej szczegółów nie zdradza. Rzecznik Praw Dziecka apeluje do mediów o uszanowanie ich prywatności i danie im szansy na spokojne przeżywanie dzieciństwa.

Kary miały "uszlachetniać"

Jak wynika z relacji policjantów, chłopiec zebrał się na odwagę 28 kwietnia. - Pospiesznie się ubrał, nakreślił na kartce kilka zdań, w których pożegnał się z mamą i przyszedł do nas. Dla nas to była rzecz niecodzienna. (...) Ale dziecko stojące przed komisariatem w klapkach ogrodowych, w podartej piżamie i kurtce bardzo mocno uwiarygadnia całą swoją wersję już w pierwszym momencie - mówił w ubiegłym tygodniu Dariusz Majewski, komendant Komisariatu Policji w Luboniu.

Z rozmów 10-latka z policjantem wynika, że miano znęcać się nad nim w różny sposób i od wielu lat. Nie wiadomo, czy przemoc miała dotyczyć też jego młodszego brata. Wiadomo, że ojczym Kacpra z wykształcenia jest psychologiem, choć nigdy nie pracował w zawodzie. - Chłopiec musiał sporządzać długie pisemne sprawozdania z tego, co robił każdego dnia. Ojczym podglądał go za pomocą kamer zmieszczonych w pokoju. Instalował na komputerze oprogramowanie szpiegowskie, ale przede wszystkim miał się znęcać fizycznie za każde najmniejsze uchybienie od rygoru, który obowiązywał w domu – relacjonował Aleksander Przybylski, reporter TVN 24, który zajmował się tą sprawą.

Policjanci z Lubonia zgodnie twierdzą, że tamten dyżur zapamiętają do końca życia

Policjanci z Lubonia zgodnie twierdzą, że tamten dyżur zapamiętają do końca życia TVN24

Do ośmiu lat więzienia

Gdy policjanci przyjechali zatrzymać 44-latka, ten zachowywał się wyjątkowo spokojnie i zaprzeczał wszystkiemu o czym mówił policjantom chłopiec. - Mężczyzna został przesłuchany przez prokuratora, usłyszał zarzuty psychicznego i fizycznego znęcania się nad 10-latkiem, grozi mu za to osiem lat pozbawienia wolności. W przypadku tych zarzutów nie przyznaje się do winy - informuje Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Dodatkowo, mężczyźnie postawiono też zarzut spowodowania lekkiego uszkodzenia ciała dziecka, które miało powstać po uderzenie sprzączką od paska. Do tego ojczym się przyznaje.