Lubuskie. Trzech mężczyzn wpadło do zbiornika w oczyszczalni ścieków, dwóch z nich nie żyje

Do tragicznego zdarzenia doszło w Lubięcinie koło Nowej Soli (woj. lubuskie). Trzech mężczyzn podjęło się próby czyszczenia zbiornika z zanieczyszczeniami na terenie gminnej oczyszczalni ścieków, ale nie mieli odpowiedniego sprzętu, co doprowadziło do wypadku. U mężczyzn, których wyciągnęli strażacy, doszło do zatrzymania krążenia. Zginęły dwie osoby, jedna została przetransportowana do szpitala.