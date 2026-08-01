Wyjechał na czołówkę z radiowozem. Nagranie
Niebezpieczna sytuacja na ulicy Leszczyńskiej w Lipnie (Wielkopolska). W czwartek, przed godziną 8 niemal doszło tam do czołowego zderzenia auta z radiowozem.
To jak to wyglądało, widać na nagraniu z wideorejestratora w nieoznakowanym radiowozie.
"Zbliżając się do Lipna, z przeciwnego kierunku kierowca audi zaczął wyprzedzać pojazdy, zmuszając policjantów do zjechania na pobocze i zatrzymania radiowozu. Sytuacja powodowała zagrożenie czołowego zderzenia aut" - poinformowała leszczyńska policja.
Stracił prawo jazdy
Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę Audi do kontroli. Za kierownicą siedział 28-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego. Za drogowe "popisy" mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.
"Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, a następnie skierują do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny" - poinformowała policja.