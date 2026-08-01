Poznań Wyjechał na czołówkę z radiowozem. Nagranie

W Lipnie kierujący prawie zderzył się czołowo z radiowozem Źródło wideo: KPP Leszno Źródło zdj. gł.: KMP Leszno

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Niebezpieczna sytuacja na ulicy Leszczyńskiej w Lipnie (Wielkopolska). W czwartek, przed godziną 8 niemal doszło tam do czołowego zderzenia auta z radiowozem.

To jak to wyglądało, widać na nagraniu z wideorejestratora w nieoznakowanym radiowozie.

Auto prawie zderzyło się z radiowozem Źródło zdjęcia: KMP Leszno

"Zbliżając się do Lipna, z przeciwnego kierunku kierowca audi zaczął wyprzedzać pojazdy, zmuszając policjantów do zjechania na pobocze i zatrzymania radiowozu. Sytuacja powodowała zagrożenie czołowego zderzenia aut" - poinformowała leszczyńska policja.

Stracił prawo jazdy

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę Audi do kontroli. Za kierownicą siedział 28-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego. Za drogowe "popisy" mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.

"Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, a następnie skierują do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny" - poinformowała policja.