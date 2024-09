Tragedia na torach. Nie żyją dwie osoby

We wsi Lipie (woj. wielkopolskie) samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Dwie osoby podróżujące autem - mimo podjętej reanimacji - zmarły. Trzecia została przewieziona do szpitala. Na miejscu pracuje policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.

Do zdarzenia doszło 5 września w godzinach popołudniowych we wsi Lipie. Na przejeździe kolejowym doszło do wypadku. Samochód osobowy zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem.