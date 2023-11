Lidia Niedźwiedzka-Owsiak doktorem honoris causa poznańskiej uczelni

- To połączenie pracy, rodziny, miłości i odpowiedzialności za nasz kraj, za służbę zdrowia naszego kraju sprawiło właśnie, że te osiągnięcia są tak duże. To legło właśnie u podstaw nadania pani Lidii Niedźwieckiej-Owsiak tytułu doktora honoris causa naszej uczelni - powiedział prof. dr hab Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

"Nie mogłam sobie wyobrazić piękniejszego uhonorowania"

Jak mówił, otrzymany tytuł jest "dowartościowaniem tego, co ona robi". - Zadaliśmy trochę taki kłam takiemu twierdzeniu, że dwa duże mocne charaktery się zwalczają. Nie, właśnie pokazaliśmy, że możemy. Jesteśmy dowodem na to, że można współpracować, że można razem się uzupełniać i na końcu robić super robotę - powiedział.

Współzałożycielka fundacji

Dziś Orkiestra to całe sztaby, tysiące zaangażowanych ludzi, miliony zebrane do puszek. Na końcu jest decyzja, jak te pieniądze wydać, na co przekazać, komu pierwszemu.

- Rzeczy, które robimy, jestem przekonana, że mają sens, że jest to ogromna pomoc dla naszych polskich szpitali, to nawet chociażby od lekarzy wiemy, że jeżeli chodzi chociażby o neonatologię, czyli najmłodsze dzieci, czyli przyszłość narodu, nasze najmłodsze pokolenie, no to praktycznie gdyby nie Fundacja, gdyby nie nasze zakupy, tej neonatologii by po prostu nie było - tłumaczyła kilka lat temu w TVN24.