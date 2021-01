Mężczyzna powalony na ziemię, kobieta wyciągnięta z auta. Zatrzymani w sprawie "egzotycznych masaży"

W święta Bożego Narodzenia w Lesznie ofiarami pary mieli paść dwaj inni mężczyźni, którzy znaleźli to samo ogłoszenie i umówili się na "egzotyczny masaż". - Podczas wstępnych rozliczeń finansowych kobieta i towarzyszący jej mężczyzna zażądali kwoty pieniędzy, na którą klienci nie byli przygotowani. Wiązało się to z koniecznością wypłaty gotówki z bankomatu. Podczas wspólnej jazdy samochodem sprawca przyłożył jednemu z pokrzywdzonych mężczyzn nóż do brzucha. Żądał 1500 złotych. Groził, że jeśli nie otrzyma tych pieniędzy, to go zabije – informuje Monika Żymełka z leszczyńskiej policji.