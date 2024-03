czytaj dalej

Otrzymaliśmy pismo z pytaniem, czy w roku 2024 telewizja Biełsat będzie finansowana w kwocie 75 mln zł. Tej kwoty nigdy w MSZ nie było i nie ma - mówił rzecznik MSZ Paweł Wroński na konferencji poświęconej finansowaniu stacji. - Do tej pory mieliśmy do czynienia z patologiczną sytuacją, gdzie dla zagranicy nadawały cztery osobne telewizje niewspółpracujące ze sobą. Na to było wydawane przeszło 200 milionów złotych. Efekty tego były mizerne - powiedział Wroński.