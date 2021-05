W wypadku zginęło niemowlę. Kierowca był "pod wpływem trzech substancji odurzających"

Prokuratura Rejonowa w Lesznie wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęło niemowlę. Kierowca, który jest podejrzany o spowodowanie tego zdarzenia usłyszał zarzuty jeszcze w marcu. Jak podają lokalne media, prokuratura właśnie otrzymała wyniki badania krwi mężczyzny. Potwierdzają one wcześniejsze ustalenia policji, z których wynikało, że 33-latek był pod wpływem środków odurzających.

- Biegły potwierdził, że we krwi mężczyzny wykryto trzy różne substancje odurzające. Na razie nie będziemy informować jakie konkretnie. Z opinii, którą otrzymaliśmy wynika, że środki te miały takie oddziaływanie jak alkohol w stężeniu powyżej 0,5 promila. To oznacza, że ten mężczyzna był pod ich wpływem - powiedział Przemysław Grześkowiak, szef Prokuratury Rejonowej w Lesznie.

Dzieci wypadły z fotelików

Do tragedii doszło pod koniec marca na trasie między Lesznem a Pawłowicami kierujący volkswagenem golfem 33-letni mężczyzna z nieustalonych na razie przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Zderzył się ze skodą octavią, którą jechała kobieta oraz trójka dzieci. Byli to chłopcy w wieku czterech i pięciu lat oraz 11 miesięcy. Siła uderzenia była bardzo duża. Dzieci jadące w skodzie wypadły z fotelików. - Najmłodszy uczestnik tego zdarzenia, ten 11-miesięczny chłopiec, niestety, nie przeżył. Pozostali uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowani karetkami do leszczyńskiego szpitala – informował wówczas młodszy kapitan Szymon Kurpisz, oficer prasowy straży pożarnej w Lesznie.