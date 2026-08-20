Leszno Uciekał hulajnogą przed policją. Wjechał w zaporę na przejeździe kolejowym Rafał Molenda |

Na hulajnodze elektrycznej uciekał przed policjantami. Staranował szlaban Źródło wideo: Leszno24.pl Źródło zdj. gł.: Leszno24.pl

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14-letni chłopak na elektrycznej hulajnodze wjechał na zamknięty przejazd kolejowy. Do zdarzenia doszło przy ul. Słowiańskiej w Lesznie (woj. wielkopolskie).

- W środę około godziny 14. w rejonie dworców PKS i PKP policyjny patrol zauważył nastolatka jadącego hulajnogą. Gdy chłopak dostrzegł funkcjonariuszy, nagle zmienił kierunek jazdy i zaczął uciekać - relacjonuje Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Wjechał w zaporę

Według informacji od policjantów, nastolatek na hulajnodze przejechał ulicą Tama Kolejowa i gwałtownie skręcił w kierunku przejazdu kolejowego.

- Przejazd jest na stałe wyłączony z ruchu dla aut i jest tam tylko przejście dla pieszych. W chwili, gdy nastolatek nadjechał, to przejście było zamknięte z powodu nadjeżdżającego pociągu. Rozpędzony staranował zaporę. Po chwili przejechał przez tory, ale za przejazdem zatrzymali go policjanci. Na szczęście podczas zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń - mówi Anna Stelmaszczyk.

14-latek jest mieszkańcem Leszna. Po zatrzymaniu trafił do miejskiej komendy policji, skąd odebrali go opiekunowie. Dalsze czynności wyjaśniające, związane ze spowodowaniem kolizji, będą dopiero prowadzone.

- Sprawę wyjaśnia zespół do spraw nieletnich - informuje Anna Stelmaszczyk.

Policjanci będą teraz ustalać dokładne okoliczności zdarzenia oraz powody, dla których nastolatek próbował uniknąć kontroli.

Zniszczony szlaban przed przejazdem kolejowym Źródło zdjęcia: Leszno24.pl

Według danych Komendy Głównej Policji w Polsce liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych rośnie z roku na rok. W 2025 roku odnotowano ich 1158 - o ponad 50 procent więcej niż rok wcześniej.

Za wjechanie na przejazd przy zamkniętych rogatkach lub migającym czerwonym świetle grozi mandat w wysokości do 2000 złotych oraz 15 punktów karnych.

Uciekał hulajnogą przed policją. Wjechał w zaporę Źródło zdjęcia: Leszno24.pl