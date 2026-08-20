Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Leszno

Uciekał hulajnogą przed policją. Wjechał w zaporę na przejeździe kolejowym

|
Uciekał hulajnogą przed policją. Wjechał w zaporę
Na hulajnodze elektrycznej uciekał przed policjantami. Staranował szlaban
Źródło wideo: Leszno24.pl
Źródło zdj. gł.: Leszno24.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Niebezpieczny finał pościgu za nastolatkiem w Lesznie. Chłopak na hulajnodze elektrycznej uciekał przed policjantami i staranował zaporę na przejeździe kolejowym.

14-letni chłopak na elektrycznej hulajnodze wjechał na zamknięty przejazd kolejowy. Do zdarzenia doszło przy ul. Słowiańskiej w Lesznie (woj. wielkopolskie).

- W środę około godziny 14. w rejonie dworców PKS i PKP policyjny patrol zauważył nastolatka jadącego hulajnogą. Gdy chłopak dostrzegł funkcjonariuszy, nagle zmienił kierunek jazdy i zaczął uciekać - relacjonuje Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Wjechał w zaporę

Według informacji od policjantów, nastolatek na hulajnodze przejechał ulicą Tama Kolejowa i gwałtownie skręcił w kierunku przejazdu kolejowego.

- Przejazd jest na stałe wyłączony z ruchu dla aut i jest tam tylko przejście dla pieszych. W chwili, gdy nastolatek nadjechał, to przejście było zamknięte z powodu nadjeżdżającego pociągu. Rozpędzony staranował zaporę. Po chwili przejechał przez tory, ale za przejazdem zatrzymali go policjanci. Na szczęście podczas zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń - mówi Anna Stelmaszczyk.

14-latek jest mieszkańcem Leszna. Po zatrzymaniu trafił do miejskiej komendy policji, skąd odebrali go opiekunowie. Dalsze czynności wyjaśniające, związane ze spowodowaniem kolizji, będą dopiero prowadzone.

- Sprawę wyjaśnia zespół do spraw nieletnich - informuje Anna Stelmaszczyk.

Policjanci będą teraz ustalać dokładne okoliczności zdarzenia oraz powody, dla których nastolatek próbował uniknąć kontroli.

Zniszczony szlaban przed przejazdem kolejowym
Zniszczony szlaban przed przejazdem kolejowym
Źródło zdjęcia: Leszno24.pl
Problem narasta

Według danych Komendy Głównej Policji w Polsce liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych rośnie z roku na rok. W 2025 roku odnotowano ich 1158 - o ponad 50 procent więcej niż rok wcześniej.

Za wjechanie na przejazd przy zamkniętych rogatkach lub migającym czerwonym świetle grozi mandat w wysokości do 2000 złotych oraz 15 punktów karnych.

Uciekał hulajnogą przed policją. Wjechał w zaporę
Uciekał hulajnogą przed policją. Wjechał w zaporę
Źródło zdjęcia: Leszno24.pl
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
21 min
pc
Czarzasty: ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS. "Nie dajcie sobą manipulować"
Jeden na jeden
40 min
pc
Pisała do papieża. "Nie wiedziała, że skrywał jeden z największych sekretów świata"
Marcin Gutowski
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
Udostępnij:
Tagi:
LesznoHulajnogi elektrycznePrzejazd kolejowyPolicja
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Warszawa, centrum Warszawy, panorama Warszawy, skyline, wieżowce
Plan ogólny ma spore opóźnienie. Co to znaczy dla Warszawy
WARSZAWA
19-latek odpowie za driftowanie
Nocne "popisy" na drodze krajowej, zaskoczony 19-latek
Opole
imageTitle
Gra w serialach, nurkuje i bije rekord za rekordem. Przesunęła kolejną granicę
EUROSPORT
Lądował śmigłowiec LPR
Chłopiec wpadł do otworu. Ma przebite płuco
Olsztyn
Stowarzyszenie zajęło się 16 świnkami
Wyrzucił 13 świnek morskich do śmietnika
Katowice
Lądował śmigłowiec ratunkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Jechała z trójką dzieci, uderzyła w przepust. Zginęła dziewięcioletnia dziewczynka
Rzeszów
Premier Donald Tusk, senator Monika Piątkowska
Premier o pieniądzach na metro. "Kraków na pierwszym miejscu"
Kraków
Premier Donald Tusk
"Trudno w to uwierzyć, ale...". Tusk komentuje
Polska
Zrzut ekranu 2026-08-20 o 12
PILNEPrezydent zdecydował w sprawie "lex szarlatan"
Polska
Działania ABW (zdjęcie ilustracyjne)
"Podłożył pod samochód urządzenie wybuchowe". Zarzuty po nieudanym zamachu
WARSZAWA
Motocykl typu cross (zdj. ilustracyjne)
14-latek wiózł dwie pasażerki na elektrycznym motocyklu
Lubuskie
smartfon emoji emotikony ekran telefon płacz shutterstock_2731748309
Oto najpopularniejsze emoji. Zmiana na podium
Ciekawostki
Kosiniak
Rosyjskie ataki w Ukrainie. Szef MON i premier o programie obrony powietrznej
Polska
Diler z Brzeskiej zatrzymany
Pojawił się w miejscu, w którym nie powinno go być. Diler zatrzymany
WARSZAWA
Zniszczenia w okolicach Solms w Niemczech po gwałtownych burzach
Waliły się ściany, dachówki latały. Wielkie załamanie pogody w Niemczech
METEO
imageTitle
"Pogaczar najwybitniejszym kolarzem w historii"
EUROSPORT
Prezentacja "Księgi Ruchu Chorych" Instytutu Radowego
Księgi spłonęły podczas powstania. Tę jedną znaleźli w zamkniętej szafie
WARSZAWA
Spadające dziecko złapali w koc
Spała pijana, jej córeczka wypadła z balkonu. Są zarzuty
Łomża
23-latek zaatakował babcię kastetem, odpowie za usiłowanie zabójstwa
Zadzwonił i powiedział, że zabił babcię
Lublin
Władimir Putin
Ostrzegał, że Rosja "nie wygra wojny na wyniszczenie". Wystarczył jeden telefon z Kremla
Świat
Samodzielny Zespól Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Lekarz był pijany na dyżurze, decyzja prokuratury
Wrocław
shutterstock_2487225801
Założyciel giganta skazany na dożywocie. "Wyjątkowo ogromna" skala
BIZNES
Produkowali metamfetaminę. Dwaj Meksykanie staną przed sądem
Produkowali metamfetaminę. Dwaj Meksykanie staną przed sądem
Szczecin
Czytelnictwo w warszawskich bibliotekach (zdjęcie ilustracyjne)
Producenci AI masowo niszczą książki, żeby szkolić nowe modele
BIZNES
Lej kondensacyjny, Górzno (Kujawsko-Pomorskie)
Trąba powietrzna w Górznie. "Zrobiła na mnie ogromne wrażenie"
METEO
Premier Donald Tusk w Krakowie
"Zdania są podzielone". Tusk ocenił kampanię promującą Polskę
Polska
imageTitle
Upały dały się we znaki PSG. Mecz przeniesiony
EUROSPORT
Strażacy z OSP Gaszyn zbierają pieniądze na nowy wóz
Burmistrz cofnął dofinansowanie. Strażacy zbierają na nowy wóz
Łódź
Donald Tusk
"Nie pomaga. Czasami przeszkadza". Tusk o "kontrze" z Pałacu Prezydenckiego
Polska
W porcie w Łebie częściowo zatonął kuter rybacki
Tonął kuter, nocna akcja w porcie
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica