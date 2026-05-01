Wypadek na lotnisku w Lesznie. Zginął spadochroniarz
Do tragicznego wypadku doszło w piątek przed południem na terenie lotniska w Lesznie (woj. wielkopolskie). Podczas wykonywania skoków spadochronowych zginął 39-letni mężczyzna.
Jak poinformowała Monika Żymełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, wypadek miał miejsce w trakcie lądowania. Był to lot komercyjny z wysokości czterech tysięcy metrów.
Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mimo długiej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować.
Dokładne przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.
Źródło: TVN24
