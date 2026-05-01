Poznań Wypadek na lotnisku w Lesznie. Zginął spadochroniarz

Leszno (Wielkopolska) Źródło: Google Earth

Do tragicznego wypadku doszło w piątek przed południem na terenie lotniska w Lesznie (woj. wielkopolskie). Podczas wykonywania skoków spadochronowych zginął 39-letni mężczyzna.

Jak poinformowała Monika Żymełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, wypadek miał miejsce w trakcie lądowania. Był to lot komercyjny z wysokości czterech tysięcy metrów.

Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mimo długiej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Spadochroniarza nie udało się uratować Źródło: KMP Leszno

Dokładne przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo