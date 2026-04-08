Natychmiastowy wyrok po pościgu. Pirat drogowy jedzie do więzienia

Pirat drogowy skazany przez sąd
Leszno (Wielkopolska)
Źródło: Google Earth
Z ulicy trafi do więzienia. Sąd wydał błyskawiczny wyrok w sprawie kierowcy, który złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, uciekał przed policją i uderzył w radiowóz.

33-letni mieszkaniec Leszna usłyszał wyrok w trybie przyspieszonym. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres miesiąca oraz dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności, dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz 10 tysięcy złotych świadczenia pieniężnego. Zatem 33-latek prosto z policyjnego aresztu trafi do zakładu karnego, z którego wyjdzie dopiero w 2028 roku.

Z samochodu do celi

Sądowy wyrok jest aktem końcowym zdarzeń, które rozegrały się w ciągu kilku dni. Mężczyzna cztery dni wcześniej prowadził Nissana wbrew sądowemu zakazowi. Sąd skazał go wówczas na cztery miesiące pozbawienia wolności. Zanim wyrok się uprawomocnił mężczyzna znów usiadł za kierownicą. We wtorek nie zatrzymał się do policyjnej kontroli.

- Mężczyzna zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe. Z dużą prędkością próbował uciec ulicami miasta. Jego ucieczka zakończyła się na skrzyżowaniu Alei Krasińskiego z ulicą Marcinkowskiego w Lesznie, gdy policyjny radiowóz zablokował mu drogę - informuje Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Zastawił pułapkę na kierowców. Rozkładał opony na trzypasmówce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zastawił pułapkę na kierowców. Rozkładał opony na trzypasmówce

Elbląg

33-letni mieszkaniec Leszna trafił do policyjnego aresztu, a stamtąd niemal bezpośrednio na salę sądową. Wyrok zapadł w trybie przyspieszonym. Na jego uprawomocnienie mężczyzna czeka w areszcie.

Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
AdobeStock_1348349684
Znikną, zanim naukowcy zdążą je wszystkie odkryć
METEO
Peter Szijjarto, Siergiej Ławrow
Tusk reaguje na ujawnione rozmowy Szijjarto-Ławrow. "To więcej niż szokujące"
Świat
Putin
Ginie elita armii. "Śmierć choćby jednego z nich to zjawisko nadzwyczajne"
Tatiana Serwetnyk
Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie
Parking zlikwidowali, auto zostało
Dariusz Gałązka
Skutki izraelskich ataków na Bejrut
Stanowcza odpowiedź Trumpa w sprawie Libanu
RELACJA
imageTitle
Hubert Hurkacz próbuje przedrzeć się do trzeciej rundy w Monte Carlo
RELACJA
Sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty przejdzie renowację
Sztandar przetrwał ukryty w bańce, zbierają na jego renowację
WARSZAWA
GettyImages-2269777295
Smutne obrazki po meczu Rosjanina. "Będzie mu bardzo wstyd"
EUROSPORT
Ambulans zderzył się z szynobusem
Karetka zderzyła się z szynobusem
WARSZAWA
kryptowaluty
Doniesienia w sprawie giełdy kryptowalut. Żurek: coś tu śmierdzi
BIZNES
Tajpej, Tajwan
Tajwan dryfuje donikąd? Paraliż i wizyta opozycji w Pekinie
Maciej Michałek
imageTitle
Francuzi zdominowali wyścig w Kraju Basków
EUROSPORT
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Nakręcili teorię "ktoś podpalił krzyż". Narzędzie "najlepsze politycznie"
Zuzanna Karczewska
Zatrzymany mężczyzna
"Policjant" zabrał sejf z gotówką
WARSZAWA
Podejrzewają, że pomagała mu partnerka
Mężczyzna okradł jubilera, u którego pracowała wcześniej jego partnerka. Para została zatrzymana
Lublin
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki płodu. Miały leżeć w śmietniku
Rzeszów
BHDN_NA-80TU_TX_ FIERY MOTORCYCLE _f1b14fb1-2538-49a3-b535-3b51536d2e7e-0013
"To prawdziwy cud, że żadnemu z tych dzieci nie stała się krzywda"
Świat
imageTitle
Szubarczyk walczy o awans do mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Wielka wpadka odzieżowego giganta
EUROSPORT
Martwy delfin w Jarszewku
"Stan ciała nie mógł nam nic powiedzieć o przyczynach śmierci"
METEO
Dworzec Zachodni otwarty
Kolejarze zamykają kładkę na Dworcu Zachodnim
WARSZAWA
imageTitle
Polka uwikłana w wypadek tuż przed finiszem
EUROSPORT
O próbę zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju podejrzany jest 20-letni mężczyzna
13-latka zaatakowana w drodze do szkoły. Wyrok dla napastnika
Kraków
Donald Trump w Białym Domu
Co po pięciu tygodniach wojny naprawdę osiągnął Trump?
Świat
Uczniowie opuścili mury szkoły. Uczą się zdalnie (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w szkołach. Tusk o działaniach po programie TVN24
Polska
Aleksandra Mirosław mistrzynią świata
Branża bije rekordy. Ostry wzrost przychodów
BIZNES
Jedna przepychanek z kontrolerami
Butelką, nożem i gazem. "To narastająca agresja"
Wrocław
imageTitle
Świątek haruje przed turniejem. "Mnóstwo satysfakcji"
EUROSPORT
dziecko ojciec morze plaza jesien shutterstock_1477545497_S
Depresja z opóźnioną reakcją. Mało znana cena ojcostwa
Zdrowie
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. Nowe informacje
WARSZAWA
