Leszno Nietypowa seria kradzieży w Lesznie. Z balkonu znikała bielizna Natalia Grzybowska |

Policjanci z Leszna zatrzymali we wtorek 33-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o serię kradzieży. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna kradł damską bieliznę suszącą się na balkonie jednego z mieszkań.

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło na początku kwietnia. Kobieta początkowo sądziła, że odzież mogła zostać porwana przez silny wiatr, jednak jej uwagę zwrócił fakt, że na suszarce pozostawały klamerki. Gdy sytuacja zaczęła się powtarzać, zawiadomiła policję.

Funkcjonariusze przeanalizowali monitoring i ustalili rysopis oraz sposób działania sprawcy. - Policjanci szybko wytypowali podejrzanego - przekazała Anna Stelmaszczyk z leszczyńskiej policji.

Podczas przeszukania mieszkania 33-latka odnaleziono część skradzionej odzieży. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

