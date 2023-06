Demolka na bocznicy, straty na pół miliona złotych. Policja wytypowała podejrzanych - to 12-latek i 14-latek

Dwójka nastolatków miała zniszczyć cztery pociągi stojące na bocznicy w Lesznie (woj. wielkopolskie). Spółka, do której należy tabor szacuje straty na pół miliona złotych.

Szybko nie wyjadą

- Nie pamiętamy jeszcze zniszczeń w takiej skali - mówi Justyna Grzesik, rzeczniczka prasowa poznańskiego oddziału POLREGIO, do którego należy zniszczony tabor. Jak dodaje, naprawa zająć może nawet kilka miesięcy.

Nastolatkowie przyznali się do winy

Policjanci już kolejnego dnia wytypowali sprawców zdarzenia. Okazało się, że są to osoby nieletnie, chłopcy w wieku 12 i 14 lat.

- Zostali przesłuchani w towarzystwie dorosłych członków rodziny, usłyszeli zarzut uszkodzenia mienia i przyznali się do popełnienia tego przestępstwa.

Sprawa teraz trafi do sądu rodzinnego i nieletnich i to on zadecyduje o dalszym losie nastolatków.