Ścieki z garbarni nie płyną już do rzeki Bóbr

Jak poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, ścieki z oczyszczalni w Lesznie Górnym (woj. lubuskie) nie płyną już do rzeki Bóbr. Ostatnia kontrola inspektorów odbyła się w weekend. Sprawę ścieków pełnych niebezpiecznych substancji - nagłośnioną w reportażu "Temat rzeka" Olgi Orzechowskiej - ponownie bada prokuratura.

W reportażu "Temat rzeka" z cyklu "Rozmowy o końcu świata" Olga Orzechowska pokazała efekt swojego wielotygodniowego śledztwa wokół zanieczyszczenia Bobru. W Lesznie Górnym działa garbarnia należąca do niemieckiej firmy Heinen Lederfabrik. Z rur z należącej do niej oczyszczalni przedostawały się do Bobru czarne ścieki pełne niebezpiecznych substancji, w tym kadmu czy ołowiu.