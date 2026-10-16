Byli zamaskowani, okradli jubilera. Zatrzymani po pięciu godzinach, mieli biżuterię Źródło wideo: Policja Leszno Źródło zdj. gł.: Policja Leszno

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Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 11 w rejonie skrzyżowania ulic Marcinkowskiego i Narutowicza w centrum Leszna.

- Do jednego ze sklepów jubilerskich w centrum Leszna weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy nic nie mówiąc, powstrzymując ekspedientkę od jakiejkolwiek reakcji zbiło wewnątrz sklepu szklaną ladę, zabierając z niej złotą biżuterię, między innymi, łańcuszki i bransoletki wycenione wstępnie na kwotę co najmniej 150 tysięcy złotych - informowała Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Jak dodała policjantka, sprawcy oddalili się ze sklepu w dwóch różnych kierunkach.

Policja: zatrzymani, biżuteria odzyskana

W sobotę policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn.

"Zaledwie kilka godzin zajęło leszczyńskim kryminalnym ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców kradzieży zuchwałej dokonanej wczoraj w jednym ze sklepów jubilerskich w centrum Leszna. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie niezwykle zaangażowana i dynamiczna współpraca z policjantami z komend miejskich w Poznaniu i Koninie. Zatrzymani to dwaj 43-letni mieszkańcy Konina. Zostali zatrzymali wczoraj w Koninie około godziny 16 - zaledwie 5 godzin po dokonaniu przestępstwa w Lesznie" - podano w komunikacie.

Policjanci znaleźli zrabowaną biżuterię Źródło zdjęcia: Policja Leszno

Policjanci znaleźli całość skradzionej w Lesznie złotej biżuterii, wartej co najmniej 150 tysięcy złotych.

Mężczyźni obecnie przebywają w policyjnym areszcie, niebawem usłyszą zarzut dokonania kradzieży zuchwałej.

tvn24.pl