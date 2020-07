Samochód uderzył w drzewo, nie żyje dwóch nastolatków

- To 21-letni kierowca, oraz dwóch pasażerów w wieku 17 i 19 lat. Po zderzeniu zostali zabrani do szpitala, dwóch poszkodowanych do Gniezna, a jeden do Wrześni. Rano otrzymaliśmy informację o śmierci 17-latka i 19-latka -mówi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji