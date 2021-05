Ciało 13-letniego Filipa wyłowiono z Odry. Służby szukają drugiego zaginionego nastolatka

Sobota to kolejny dzień poszukiwań 15-letniego Marka z Ledna (województwo lubuskie). Nastolatka szukają nie tylko policjanci, strażacy i żołnierze, ale również wolontariusze. Los chłopca pozostaje nieznany. W piątek z Odry wyłowiono ciało Filipa, młodszego z zaginionych nastolatków.

Służby wciąż szukają starszego z chłopców. Jego los nadal jest nieznany. - Nadal trwają intensywne działania, aby odnaleźć starszego z chłopców - podkreślał w piątek Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji. A w piątkowym komunikacie zaznaczono: "Ponad 200 policjantów, strażaków, żołnierzy, ale również mieszkańców okolicznych miejscowości nie ustaje w poszukiwaniach chłopca. Prowadzone są one z ziemi, wody i powietrza. Wciąż przeszukiwane są tereny zielone, lasy, pola oraz wody Odry".

"Pod uwagę brane są wszystkie scenariusze"

Jak relacjonował Aleksander Przybylski, reporter TVN24, w sobotę poszukiwania są prowadzone od miejscowości Brody w kierunku granicy powiatu zielonogórskiego. - Jednocześnie będą koncentrować się w okolicach Krosna Odrzańskiego - zaznaczał Przybylski. I dodawał, że strażacy i policjanci w poszukiwaniach będą wykorzystywali m.in. sonar. Pracę służb utrudnia niezwykle wartki nurt rzeki. Jak wyjaśnia Małgorzata Stanisławska, rzecznik policji w Zielonej Górze, w sobotę poszukiwania na rzece będą prowadzone na odcinku 15 kilometrów. Jednak to nie jedyne miejsce, w którym działają służby. - Poszukiwania prowadzone są jednocześnie na terenie innych powiatów. Informacja o zaginionym chłopcu została przekazana także do policjantów z województwa zachodniopomorskiego - podkreśla Stanisławska. A rzecznik lubuskiej policji informuje, że sobotnie działania służb rozciągnięto 50 kilometrów na północ od miejsca, w którym w piątek znaleziono ciało młodszego z chłopców. - Nie wiemy co się stało, dlatego pod uwagę brane są wszystkie scenariusze - przyznaje Maludy.