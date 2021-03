Niebezpieczne odpady w nieczynnych żwirowniach. "Do ich transportu potrzeba było około 90 ciężarówek"

Z dwóch nieczynnych żwirowni zrobili nielegalne składowiska niebezpiecznych substancji. Trafiały tam, zamiast do wyspecjalizowanych zakładów, między innymi odpady ropopochodne. Poznańska policja zatrzymała sześć osób, które miały się zajmować nielegalną "utylizacją". Wkrótce mają usłyszeć zarzuty.

Poznańscy policjanci wzięli pod lupę dwie nieczynne żwirownie w Wielkopolsce. Chodzi o obiekty położone w Kunowie i Bojanicach. - Od pewnego czasu pojawiały się informacje, że w jednej z podpoznańskich firm, działającej na rynku utylizacji odpadów przemysłowych, dochodzi do poważnych nieprawidłowości. Odpady zamiast trafiać do wyspecjalizowanych zakładów posiadających zaawansowane technologie neutralizacji, były wywożone do nieczynnych żwirowni w okolicach Leszna i Gostynia - mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.