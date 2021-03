Niebezpieczne odpady w nieczynnych żwirowniach. Sześć osób z zarzutami

Nawet 8 lat więzienia - taka kara grozi sześciu osobom zatrzymanym w sprawie dwóch nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych w Wielkopolsce. To efekt pracy poznańskich policjantów, którzy wzięli pod lupę dwie nieczynne żwirownie. Chodzi o obiekty położone w Kunowie i Bojanicach. - Od pewnego czasu pojawiały się informacje, że w jednej z podpoznańskich firm, działającej na rynku utylizacji odpadów przemysłowych, dochodzi do poważnych nieprawidłowości. Odpady zamiast trafiać do wyspecjalizowanych zakładów posiadających zaawansowane technologie neutralizacji, były wywożone do nieczynnych żwirowni w okolicach Leszna i Gostynia - mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.