Pszczołami zajmują się od zawsze, pasieki mieli już za cara. Teraz ule z milionem pszczół spłonęły

Pan Piotr tego dnia doglądał pszczoły i przy pomocy podkurzacza je uspokajał. W pewnym momencie ręka mu zadrżała, a z podkurzacza posypał się żar. - Rozsypał się po ziemi, posprzątałem to. Wydawało mi się, że nic złego się nie dzieje. Po chwili pojechałem do domu. Po 15 minutach przybiegła sąsiadka i powiedziała, że coś się pali na pasiece. Prawdopodobnie wiatr zawiał jakąś iskrę, która zaczęła się tlić… - przypuszcza Jonaczyk.

Pasieka pana Piotra nie była ubezpieczona. - Straty są trudne do oszacowania: dwa miesiące temu dokupiłem trochę pszczelich rodzin, sporo w nie inwestując. W sumie spłonęło 36 rodzin pszczelich, do tego ule, wóz, sprzęt… Wiadomo też, że nie będzie teraz miodu. Straty pewnie przekroczą 50 tysięcy złotych. Najbardziej jednak boli to, że zginęły te biedne pszczoły – mówi Piotr Jonaczyk.

Najtrudniej było mu przekazać informację swojemu dziadkowi. To on zaszczepił w nim pasję do pszczelarstwa. - Ma 89 lat i pszczoły to wciąż całe jego życie – tłumaczy.