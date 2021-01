Są jak żywy bank informacji o zmianach klimatu. Naukowcom udało się je odczytać

Ostatnie dwadzieścia lat to czas wielkich zmian w Arktyce. Naukowcy nie mają wątpliwości: powierzchnia lodu morskiego gwałtownie się zmniejsza. W wielu regionach Arktyki zaobserwowano za to rozrost roślinności tundrowej, czyli formacji, która świetnie sobie radzi w miejscach najbardziej wysuniętych na północ. Pozornie bezdrzewna tundra w dużej mierze porośnięta jest karłowatymi drzewami, zwanymi krzewinkami, a te podobnie jak drzewa w niższych szerokościach geograficznych, tworzą roczne słoje przyrostowe.

Karłowate brzozy i wierzby

Co pokazały badania? Podczas gdy większość krzewinek korzysta z ocieplenia wywołanego zmniejszaniem się powierzchni lodu morskiego i zwiększa swój wzrost - istnieje niezwykła grupa, która swój wzrost stopniowo zmniejsza. Co napędza te rozbieżne reakcje krzewinek na zmniejszający się zasięg lodu morskiego?

Sucha Arktyka

Wyniki badań dr Buchwał opublikowano właśnie w Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. UAM prowadzi badania w Arktyce już od ponad 50 lat w oparciu między innymi o stację polarną na Spitsbergenie.