Jeden był pijany, drugi poszukiwany. W bagażniku wieźli kozę

Osobowego volkswagena polo patrol drogówki zatrzymał w niedzielę na ulicy Skwierzyńskiej w Krzeszycach. - To, co policjanci dostrzegli przez tylną szybę pojazdu, wprawiło ich w zdziwienie. W bagażniku znajdowała się koza. Samo zwierzę wydawało się być spokojne i "przyzwyczajone" do podróżowania, co potwierdził kierujący - relacjonowała Klaudia Richter z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.