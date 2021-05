Krzesło na głowę, stolik w dłonie. Zuchwała kradzież z ogródka restauracji

Pojawił się w restauracyjnym ogródku w środku nocy. Na raty udało mu się wynieść: dwa krzesła, fotel i stolik. Właściciel lokalu w Gorzowie Wielkopolskim opublikował nagranie z kradzieży. - Liczę, że to wyposażenie uda się odzyskać. Pandemia już dała nam w kość, a teraz jeszcze coś takiego.

Jacek Górecki jest właścicielem restauracji "W Muzycznym" w samym sercu Gorzowa Wielkopolskiego. Do lokalu przylega ogródek gastronomiczny. W nocy 2 maja ktoś ukradł część z jego wyposażenia. - W branży gastronomicznej działam od co najmniej dziesięciu lat, ale z tak zuchwałą kradzieżą się jeszcze nie spotkałem. Przyznaję, że meble nie były spięte na noc. Nie sądziłem, że ktoś w centrum miasta odważy się je zabrać, a jednak ktoś taki się znalazł - mówi tvn24. pl Górecki.

Jak to wyglądało? Na fragmencie nagrania z monitoringu, które właściciel restauracji opublikował w mediach społecznościowych, widać mężczyznę, który tuż przed godziną 4 zdecydowanym krokiem wchodzi na teren ogródka. Najpierw chwyta krzesło, które próbuje utrzymać na głowie, tak by mieć wolne ręce na stolik. - Dosyć śmiesznie wyglądają te jego zmagania. Ewidentnie miał problem z przeniesieniem stolika, bo blat tworzy szyba. Nie da się go tak wziąć pod pachę i iść - komentuje Górecki.