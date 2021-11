Kolega nazwał go złodziejem i konfidentem. To było 30 lat temu, ale teraz postanowił się zemścić

Zemsta po latach

Okazało się, że poszukiwany podejrzany to 57-latek z powiatu krotoszyńskiego. Mężczyzna przyjechał w maju do Krotoszyna pod jeden z domów. Sądził, że pod tym adresem mieszka jego kolega, z którym pokłócił się latach 90. Miał do niego żal o to, że ten nazwał go złodziejem i konfidentem. Po około 30 latach postanowił się zemścić, dlatego drzwi oblał olejem napędowym. Nie wiedział, że kolega nie żyje a dom zamieszkują nowi lokatorzy. Teraz za zniszczenie mienia 57-latek odpowie przed sądem. Za to przestępstwo grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat