Półroczny Kuba połknął agrafkę. Zarzuty dla lekarki

Mały Kuba połknął agrafkę. Rodzice półrocznego chłopca szukali pomocy w szpitalu w Krotoszynie (woj. wielkopolskie). Dyżurna lekarka zbadała chłopca, zleciła badania i poradziła rodzicom, żeby zabrali syna do innego szpitala. Tyle, że własnym autem, a nie karetką. Prokuratura przedstawiła właśnie lekarce zarzuty.

Najpierw wykorzystali "furtkę" i przesłuchali lekarzy, potem poprosili o pomoc biegłego z zakresu ratownictwa medycznego. Przez kilkanaście miesięcy Prokuratura Regionalna w Łodzi ustalała, czy lekarka ze szpitala w Krotoszynie (woj. wielkopolskie) naraziła zdrowie sześciomiesięcznego Kuby, który połknął agrafkę.

Metalowa agrafka tkwiła w przełyku

Rodzice Kuby przeżyli chwile grozy w październiku 2018 roku. To wtedy ich sześciomiesięczny wówczas synek połknął agrafkę. Przerażeni rodzice zawieźli dziecko do najbliższej placówki, czyli na SOR w Krotoszynie. Dyżurująca lekarka zleciła szereg badań. RTG potwierdziło: metalowy przedmiot tkwi w przełyku. W placówce nie było odpowiedniego sprzętu, by usunąć agrafkę. Dlatego dziecko skierowano do szpitala specjalistycznego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dziecko połknęło agrafkę

W Krotoszynie były wtedy dwie wolne karetki, ale żadna z nich nie zawiozła Kuby. - Dziecko się nie dławiło, było dotlenione. Lekarka zaproponowała, żeby rodzice pojechali do placówki swoim samochodem - tłumaczył wówczas Sławomir Pałasz, rzecznik krotoszyńskiego szpitala.

Rodzice chłopca pokonali 30 kilometrów. Na ostatnim odcinku zrobiło się niebezpiecznie. Kubuś zaczął się krztusić. Rodzina dojechała do szpitala, ale z duszą na ramieniu i w eskorcie policji - co widać na nagraniu z wideorejestratora, do którego dotarła TVN24. Gdy rodzice dojechali do szpitala, funkcjonariusze pomogli im przenieść dziecko do placówki. Chłopiec od razu trafił na SOR.

- Dziecko było w stanie ogólnym dobrym, wydolne krążeniowo, bez bezpośredniego zagrożenia życia. Pacjenta przetransportowano specjalistycznym transportem sanitarnym do ośrodka klinicznego we Wrocławiu - informował Radosław Kaja, lekarz z ostrowskiego szpitala.

Dopiero we wrocławskim szpitalu lekarze wykonali operację wyciągnięcia ostrego przedmiotu. agrafka była otwarta, ale lekarze użyli specjalistycznego sprzętu i zabieg przebiegł pomyślnie. Po dwóch dniach chłopiec mógł wrócić do domu.

Szpital przeprosił

Władze szpitala w Krotoszynie przeanalizowały zachowanie lekarki. W październiku 2018. opublikowały oświadczenie, w którym krok po kroku opisały, jak wyglądało przyjęcie chłopca.

Szpital odniósł się też do tego, w jaki sposób przetransportowano dziecko do Ostrowa Wielkopolskiego. "Ubolewamy jednak, że lekarka pełniąca dyżur na SOR, kierując się dobrym stanem zdrowia dziecka w chwili jego pobytu na oddziale, nie podjęła obowiązku zabezpieczenia dowozu dziecka transportem medycznym do szpitala w Ostrowie Wlkp. Była to jej samodzielna decyzja. Za zaistniałą sytuację szpital przeprasza rodziców dziecka" - napisano w komunikacie.

Tym bardziej, że w szpitalu były akurat dwie wolne karetki.

"Dyrekcja szpitala ocenia postępowanie lekarki w zakresie przekazania pacjenta do szpitala w Ostrowie Wlkp. jako niewłaściwe" - głosi komunikat.

Lekarka, która przyjęła Kubusia, otrzymała pisemne upomnienie od zastępcy dyrektora szpitala do spraw medycznych. Dyrekcja zapowiedziała też nadzór nad dalszą pracą pani doktor.

Rodzice przewieźli Kubę z Krotoszyna do Ostrowa Wielkopolskiego Google Maps

Lekarka nie przyznaje się do winy

Postępowanie lekarki przeanalizowała też prokuratura. Powołano biegłego z zakresu ratownictwa medycznego, przesłuchano też wszystkich lekarzy, którzy zajmowali się Kubusiem. I tutaj skorzystano z pewnej "furtki", którą daje prawo. Dzięki nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty możliwe było przesłuchanie lekarzy na konkretną okoliczność bez składania wniosku o zwolnienie z tajemnicy lekarskiej.

Postępowanie w sprawie zakończyło się postawieniem zarzutów. - Na podstawie opinii biegłego z zakresu ratownictwa medycznego, lekarce postawiono zarzut z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego. Dotyczy on narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za czyn ten grozi do pięciu lat pozbawienia wolności - mówi tvn24.pl Krzysztof Bukowiecki, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Zarzuty przedstawiono 23 stycznia br. Lekarka nie przyznaje się do winy. Złożyła obszerne wyjaśnienia.

- Prokuratora prowadzący będzie teraz weryfikował te wyjaśnienia - dodaje Bukowiecki.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.

aa/gp