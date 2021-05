Podczas poszukiwań zaginionych nastolatków z Odry wyłowiono ciało

Cały czas trwają intensywne poszukiwania dwóch chłopców w wieku 13 i 15 lat. Wyszli z domu w Lednie (woj. lubuskie) w poniedziałek około godziny 15 i do tej pory nie wrócili. W piątek rano uczestnicy akcji poszukiwawczej z Odry w Krośnie Odrzańskim wyłowili ciało. Jak mówi Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji, na razie jest za wcześnie, by stwierdzić, że może być to jeden z poszukiwanych nastolatków.

Jak mówi Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji, na razie jest za wcześnie, by stwierdzić, że może być to jeden z poszukiwanych nastolatków. - Po godzinie 9 z Odry zostało wyłowione ciało przez żołnierzy. Trwają czynności śledczych. Na miejscu jest prokurator, są też policjanci dochodzeniowo-śledczy i technik. Wszystko skupia się na tym, by dokładnie zabezpieczyć miejsce zdarzenia i przeprowadzić oględziny ciała, a przede wszystkim ustalić odpowiedź na podstawowe pytanie, z kim mamy do czynienia - tłumaczy.