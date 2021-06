Odwraca głowę, widzi rozpędzone auto, w ostatniej chwili odciąga syna

Niebezpieczna sytuacja na ulicy Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie). Mężczyzna przeprowadzał syna przez pasy, dziecko poruszało się tuż przy nim na małym rowerze. W pewnym momencie na przejście dla pieszych wjechał rozpędzony samochód. Ojciec w porę dostrzegł auto i błyskawicznie rzucił się w kierunku dwulatka, odciągając go do tyłu. Dzięki jego refleksowi dziecku nic się nie stało. Wszystko nagrały kamery monitoringu miejskiego.

Chwilę po godzinie 17 w kadrze pojawia się mężczyzna z dzieckiem, wychodzą razem od strony Parku Tysiąclecia. Lewą ręką pilnuje, żeby chłopiec trzymał się blisko niego. Zatrzymują się przed przejściem dla pieszych. Biały bus, który nadjeżdża z lewej strony, nie zatrzymuje się, na co pieszy reaguje niezadowoleniem - podnosi prawą rękę, jakby w geście upominania kierowcy.

Refleks uratował mu syna

Następnie wchodzi z dzieckiem na przejście. Kiedy są w połowie drogi na drugą stronę jezdni, nagle dostrzega rozpędzony samochód. W ułamek sekundy rzuca się w stronę dziecka i odciąga je do tyłu. Auto jedzie dalej, nie zwalniając ani na moment. Zszokowany mężczyzna stoi jeszcze przez kilka sekund nieruchomo, z synkiem trzymanym na rękach. W tym momencie nagranie się kończy.

- Wykazał się dużą przytomnością umysłu i bardzo szybko zareagował. Niejednokrotnie zdarza się, że człowiek w takich sytuacjach stoi sparaliżowany. Jeśli tak by było w tym przypadku, zdarzenie zakończyłoby się tragicznie - relacjonuje Agnieszka Pawłow, komendant Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

- To nie była sytuacja, w której chłopiec wybiegł sam do przodu, ojciec cały czas prowadził go przy sobie, dziecko poruszało się równo z nim - podkreśla jeszcze.