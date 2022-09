Kilkaset kilogramów śniętych ryb w stawie. "Do tej pory nie zdarzały się tutaj takie sytuacje"

"Mieszkańcom ciężko uwierzyć w przyduchę"

Okolicznym mieszkańcom ciężko jest uwierzyć, że doszło do tak zwanej przyduchy. Wędkarze, którzy zarybiają akwen, mówili, że wcześniej zdarzały się przyduchy, ale nie na taką skalę: - Około 400, 450 kilogramów ryb odłowiliśmy. Podejrzewam, że jeszcze coś wypłynie dzisiaj czy jutro, będziemy to odławiać na bieżąco. Takie pojedyncze sztuki przypływają z falą. Miejmy nadzieję, że tych dużych już nie będzie - mówił reporterowi TVN24 jeden z wędkarzy.

"Mogło dojść ingerencji innych czynników"

Mieszkańcy Kromolic podejrzewają, że do śmierci ryb w stawie mogły doprowadzić inne czynniki. - To jest obszar rolniczy, więc niewykluczone, że na przykład jakieś nawozy z pól mogły spłynąć do akwenu, ale to wszystko jest teraz analizowane i badane - przekazywał na antenie reporter TVN24 Łukasz Wójcik. Wyniki próbek wody, pobrane ze stawu w Kromolicach mają być znane za około miesiąc.