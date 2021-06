14-letnia Nikola odjechała z domu rowerem i ślad się urwał

"Wyczyściła" telefon

Jak informuje ojciec dziewczyny, ostatni raz widzieli ją przed godziną 19. - Byliśmy z żoną około trzy kilometry od domu. Pojechaliśmy po rośliny do ogrodu, córka już wcześniej nieraz zostawała sama w domu i nigdy nie było problemów. Wróciliśmy około godziny 20:30 i zastaliśmy rozsuniętą bramę wjazdową, nie było też psa, więc kiedy weszliśmy do domu i jej nie zastaliśmy, pomyśleliśmy, że wyszła z nim na spacer. Wsiadłem do samochodu, objechać okolicę i ich zgarnąć, ale nigdzie jej nie znalazłem - relacjonuje Seweryn Kałat.