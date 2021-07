Właściciel wrócił do domu, złodziej uciekł na dach

Uciekł na dach, ale na niewiele się to zdało. Policjanci i strażacy musieli obezwładnić 28-latka, który w najpierw miał okraść jeden z domów w Kraszewicach, a potem wejść na dach. Podejrzany przyznał się do winy. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Do zdarzenia doszło w weekend w Kraszewicach (woj. wielkopolskie). To wtedy dyżurny policji w Grabowie nad Prosną otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na wskazanej posesji doszło do kradzieży, a podejrzany mężczyzna wciąż jest na miejscu zdarzenia. - Policjanci zastali zgłaszającego oraz mężczyznę, który przemieszczał się po dachu budynku, wykrzykując różne sformułowania w obcym języku oraz swoimi gestami wskazywał, że ma zamiar popełnić samobójstwo za pomocą wyrwanego z anteny metalowego pręta, który przykładał w okolicę brzucha oraz gardła – poinformowała asp. Magdalena Hańdziuk, rzeczniczka ostrzeszowskiej policji.

Poprosili o pomoc strażaków

Przyznał się do winy

Policja, w trakcie przeszukania w miejscu zamieszkania obcokrajowca, ujawniła przedmioty pochodzące m.in. z wcześniejszych kradzieży na terenie tej posesji. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie, który wystąpił do sądu o areszt dla mężczyzny - sąd przychylił się do wniosku. 28-letni obywatel Ukrainy przyznał się do przedstawionych mu zarzutów kradzieży.