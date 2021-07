"Był apatyczny, nie bał się, nie uciekał". Leśnicy uratowali małego krogulca

Leśnicy z wielkopolskiej Człopy ruszyli na ratunek pisklęciu, które znaleziono na ziemi w miejscowości Krąpiel (Zachodniopomorskie). - Myśleli, że to młody myszołów, który wypadł z gniazda. Okazało się, że to krogulec. Był apatyczny, nie reagował na ludzi, którzy mogą przecież stanowić dla niego zagrożenie. Tak nie zachowuje się zdrowy ptak - relacjonuje Dominika Nadolna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Jak mówi Nadolna, na pisklę natknęła się przypadkowa osoba. Zawiadomiła służby, które z kolei skontaktowały się z pracownikami Nadleśnictwa Człopa. - Na miejsce ruszył pan Łukasz Koziołek, specjalista do spraw ochrony przyrody i Roman Sałachub, leśniczy z Leśnictwa Zamkowy Las - przekazuje.

Jak tylko wydobrzeje, przygotują go do powrotu na wolność

