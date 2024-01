W Poznaniu chcą oceny prezesa, a w Krakowie odwołania. Sędziowie piszą do Adama Bodnara

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu (woj. wielkopolskie) poprosili o spotkanie z obecnym prezesem placówki. Domagają się, by Daniel Jurkiewicz – wyznaczony na to stanowisko przez Zbigniewa Ziobrę – poddał się ich ocenie. Prezes jednak na złożoną u niego petycję nie odpowiada.

Spotkanie szefa sądu z sędziami ma się odbyć, ale dopiero za dziewięć do dziesięciu miesięcy. – Jak słyszę, kiedy wcześniej sędziowie sądu okręgowego zwracali się z takim wnioskiem o zwołanie kolegium, to prezesowi jego zorganizowanie zajmowało cztery, najwyżej pięć tygodni – relacjonuje reporter TVN24 Łukasz Wójcik. Jak dodaje, sędziowie nie zamierzają jednak czekać do października i planują "wywierać jakiś rodzaj presji".