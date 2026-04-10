Poznań "Taka jazda mogła się skończyć tragicznie" Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Do zdarzenia doszło w miejscowości Złotowo w Wielkopolsce Źródło: Google Maps

Policjanci ze Złotowa (Wielkopolska) zatrzymali w środę rano do kontroli kierowcę fiata. Powodem była oszroniona przednia szyba, która ograniczała widoczność na drodze. Kierowca tłumaczył, że się spieszył i zabrakło mu czasu. Zdjęcie pojazdu wraz apelem policjanci opublikowali w mediach społecznościowych.

- Zdjęcie wykonane podczas kontroli drogowej, to dowód na lekceważenie życia. Zamrożona szyba i zerowa widoczność za kierownicą. Taka jazda mogła skończyć się tragicznie - wskazał st. asp. Damian Pachuc, rzecznik złotowskiej policji.

Kierowca nie zadbał o odpowiednią widoczność Źródło: FB/KPP w Złotowie

- Wyobraźmy sobie, że przez tę szybę kierowca nie widzi dziecka na pasach, mijanego rowerzysty lub zjazdu z drogi... Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność na drodze - dodał st. asp. Pachuc.

Policjanci apelują, by mimo coraz bardziej wiosennej aury, sprawdzić przed podróżą, czy szyby w aucie nie wymagają oczyszczenia.

Kierowca fiata otrzymał mandat w wysokości 100 złotych.

