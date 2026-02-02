Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Zderzenie ciężarówek i pożar na A2. Trasa całkowicie zablokowana

Ze względu na zderzenie i pożar trasa jest zablokowana w obu kierunkach
Do zdarzenia doszło w powiecie konińskim
Autostrada A2 jest całkowicie zablokowana w rejonie miejscowości Kowalewko (Wielkopolska). Rano w pobliżu węzła Sługocin jednak ciężarówka najechała na tył drugiej. Wybuchł pożar.

Na autostradzie A2 w miejscowości Kowalewek (powiat koniński, 254 km trasy), za węzłem Sługocin w kierunku Warszawy doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów ciężarowych - poinformowała w poniedziałek, po godzinie 8 Komenda Powiatowa Policji w Koninie.

Wiadomo, że jeden pojazd ciężarowy najechał na tył drugiego - stojącego na poboczu. W wyniku zdarzenia doszło do pożaru. Jedna z ciężarówek stanęła w ogniu. Jak poinformował kpt. Dawid Kałużny ze straży pożarnej w Koninie, kierowcy tych pojazdów ewakuowali się samodzielnie i nie ma żadnych poszkodowanych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wypadek w popularnym kurorcie. Kilkadziesiąt rannych i ofiary śmiertelne

Wypadek w popularnym kurorcie. Kilkadziesiąt rannych i ofiary śmiertelne

Świat
Wypadek snowboardzisty na Rysach. Trudna akcja ratunkowa

Wypadek snowboardzisty na Rysach. Trudna akcja ratunkowa

Kraków

Trasa zablokowana

W związku z akcją gaśniczą autostrada jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy są kierowanie na objazdy drogą krajową nr 92. Policjanci chcą też spróbować wycofać samochody, które utknęły w korku.

Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 11.

OGLĄDAJ: Silny mróz w Polsce. Wydanie specjalne w TVN24
Torosy na plaży w Mikoszewie

Silny mróz w Polsce. Wydanie specjalne w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

Torosy na plaży w Mikoszewie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaAutostrada A2
Czytaj także:
imageTitle
Rybakina goni Świątek. Imponujący awans Linette
Najnowsze
W zdarzeniu uczestniczyło trzech chłopców (zdjęcie ilustracyjne)
Niektóre szkoły odwołują lekcje. Powodem silny mróz
WARSZAWA
Ropa, pole naftowe, Syria
Obawy o konflikt słabną, ceny ropy wyraźnie spadają
BIZNES
imageTitle
Gwiazdor Realu kontuzjowany. Wiadomo, ile ma pauzować
EUROSPORT
16-latek na podwójnej ciągłej wyprzedził nieoznakowany radiowóz (zdj. ilustracyjne)
Pędził na interwencję nieoznakowanym radiowozem. Policjanta zatrzymała drogówka
Kraków
Policja (zdj. ilustracyjne)
10-latek wjechał motocyklem w dwie osoby, są w ciężkim stanie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Duński geniusz z rekordem wszech czasów
EUROSPORT
Książę Andrzej
Kolejna kobieta oskarża byłego księcia
Świat
Wojciech Michniewski
Nie żyje Wojciech Michniewski
Kultura i styl
Zatrzymany Ralf G.
Akcja agentów FBI w Polsce. Zatrzymany ma trafić do USA
Kielce
-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry
METEO
Cezary Tomczyk
"Tego zabrakło". Tomczyk o "próbie rozegrania parlamentarzystów"
Polska
imageTitle
Prevc deklasuje rywali nie tylko na skoczni
EUROSPORT
Elon Musk
Rosjanie bez Starlinka? Musk o pierwszych krokach
Świat
Gliwicka fabryka Opla zwiększyła produkcję samochodów o połowę
Ogromna redukcja etatów. "Przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii COVID-19"
BIZNES
Mróz, zima
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna ma być jeszcze mroźniejsza
METEO
Mróz w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
W tym tygodniu ważna decyzja dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
Powrót rosyjskiej skandalistki. "Wreszcie się udało"
EUROSPORT
40 min
superwizjer metamizol rodzina Hiszpanska
PremieraOtarli się o śmierć po jego zażyciu. Zakazany w 30 krajach lek w Polsce jest bez recepty
Superwizjer
dziecko ice
Zatrzymany pięciolatek wrócił do domu. "Perfidna żądza nieokiełznanej władzy nie zna granic"
Świat
imageTitle
Rakieta z historycznego meczu sprzedana za rekordową sumę
EUROSPORT
Zimna noc, mróz
14 województw z ostrzeżeniami przed mrozem. Apel policji
METEO
Bad Bunny z Grammy
Wielka noc Kendricka Lamara i Bad Bunny'ego. Grammy 2026 w pigułce
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Bramkarz ogłuszony, przerwali mecz. "Bezsensowne zachowanie"
EUROSPORT
Austin, Teksas
"Dzwonek alarmowy dla republikanów" w tym stanie
Świat
Donald Trump
Trump odpowiada przywódcy Iranu. "Przekonamy się, czy miał rację"
Świat
Zimna noc, mróz
Lodowata noc, data rozmów pokojowych, polskie nazwisko w aktach Epsteina
TO WARTO WIEDZIEĆ
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
METEO
Miroslav Lajczak
"Potem dostajesz dziewczyny". Doradca premiera Słowacji w dokumentach Epsteina
Świat
imageTitle
Trump dopiął swego. Pierwszy tytuł od 2024 roku
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica