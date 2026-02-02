Do zdarzenia doszło w powiecie konińskim

Na autostradzie A2 w miejscowości Kowalewek (powiat koniński, 254 km trasy), za węzłem Sługocin w kierunku Warszawy doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów ciężarowych - poinformowała w poniedziałek, po godzinie 8 Komenda Powiatowa Policji w Koninie.

Wiadomo, że jeden pojazd ciężarowy najechał na tył drugiego - stojącego na poboczu. W wyniku zdarzenia doszło do pożaru. Jedna z ciężarówek stanęła w ogniu. Jak poinformował kpt. Dawid Kałużny ze straży pożarnej w Koninie, kierowcy tych pojazdów ewakuowali się samodzielnie i nie ma żadnych poszkodowanych.

Trasa zablokowana

W związku z akcją gaśniczą autostrada jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy są kierowanie na objazdy drogą krajową nr 92. Policjanci chcą też spróbować wycofać samochody, które utknęły w korku.

Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 11.

