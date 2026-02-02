Zderzenie ciężarówek i pożar na A2. Trasa na Warszawę zablokowana przez 10 godzin

Kowalewek. Utrudnienia na A2 po zderzeniu i pożarze Źródło: TVN24

Na autostradzie A2 w miejscowości Kowalewek (powiat koniński, 254 km trasy), za węzłem Sługocin w kierunku Warszawy doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów ciężarowych - poinformowała w poniedziałek po godzinie 8 Komenda Powiatowa Policji w Koninie.

Pożar ciężarówki na trasie A2 Źródło: Internautka

Wiadomo, że jeden pojazd ciężarowy najechał na tył drugiego - stojącego na poboczu. W wyniku zdarzenia doszło do pożaru. Jedna z ciężarówek stanęła w ogniu. Jak poinformował kpt. Dawid Kałużny ze straży pożarnej w Koninie, kierowcy tych pojazdów ewakuowali się samodzielnie i nie ma żadnych poszkodowanych.

Trasa w kierunku Warszawy zablokowana kilka godzin

Tuż po zdarzeniu autostrada była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Od godziny 9.10 sytuacja zaczęła się poprawiać, choć nie dla wszystkich. W kierunku Poznania udało się dość szybko udrożnić jeden z pasów.

Pożar na trasie A2 w okolicach węzła Sługocin Źródło: Mateusz Pydyniak

- Trasa w kierunku Warszawy będzie jeszcze zablokowana przez kilka godzin. Udało się udrożnić jeden pas w kierunku Poznania. Apelujemy jednak o dużą ostrożność, ponieważ w tym miejscu jest bardzo duże oblodzenie, dlatego policja monitoruje tam sytuację - mówił po godzinie 9 kpt. Kałużny.

Jak poinformowała wielkopolska policja, kierowcy, którzy utknęli na trasie w kierunku Warszawy zostali wycofani na stację benzynową w miejscowości Osiecza, a następnie drogą techniczną ruszyli w w kierunku wytyczonych objazdów.

Z tej możliwości mogli skorzystać tylko kierowcy aut osobowych. - Z przyczyn technicznych nie jest możliwe, żeby zawrócić wielkie ciężarówki, dlatego ci kierowcy muszą poczekać, aż zakończą się utrudnienia. Są jednak pod opieką policjantów, jest dla nich gorąca herbata. Mamy nadzieję, że służby autostrady wkrótce uporają się z utrudnieniami - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Tuż po godzinie 13 na miejscu zdarzenia pojawił się ciężki sprzęt, który pomoże usunąć wrak ciężarówki z jezdni. Nie jest to jednak łatwa operacja i również wymagała ona czasu. Około godziny 14.30 udało się zabrać wrak z jezdni. Utrudnienia na jezdni w stronę Warszawy zakończyły się po godz. 18.

Ciężarówka stanęła w ogniu na A2 Źródło: KMP Konin

