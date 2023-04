Wjechał do stawu. Nie żyje

czytaj dalej

To jest dowód, że nie tylko ten dziennikarz, ale cała telewizja publiczna jest na usługach partii - powiedział "Gazecie Wyborczej" profesor Andrzej Zoll, były szef PKW i były prezes TK. Odniósł się do ujawnionego przez Onet listu, który miał trafić do władz PiS. Onet napisał, że autor, którym ma być odwołany już szef informacji w telewizji rządowej Jarosław Olechowski, oskarża jej prezesa Mateusza Matyszkowicza o "polityczny sabotaż" i chce udowodnić, że to on najlepiej służy władzy.