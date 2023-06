Tysiące martwych pszczół w pasiekach. Prokuratura: miały na sobie 16 trujących substancji

Biegli o przyczynach śmierci pszczół

Do sprawy zostanie powołany biegły, który określi rozmiar powstałych strat. Pszczelarze wycenili, że stracili po kilkanaście tysięcy złotych. Za spowodowanie znacznych zniszczeń w przyrodzie grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Przyniósł na policję kubeł z pszczołami

Najbardziej poszkodowany pszczelarz po zdarzeniu pozbierał owady do wiadra o pojemności 10 litrów i jako dowód zaniósł policjantom. Pszczoły zapełniły kubeł do około połowy.

Jan Kuźniacki, właściciel jednej z pasiek, mówił w maju, że pszczoły nie chciały wpuścić do uli swoich zatrutych koleżanek. - Ta, która przyszła stamtąd, miała inny zapach, one nawet jej nie wpuszczały, wywalały ją na ziemię. To już jest zapach tego środka i one się ratują - tłumaczy mężczyzna.