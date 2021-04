"Wujek wspominał, że jak będziemy wymieniać ogrodzenie, to na coś trafimy". Ale tego się nie spodziewali

Rodzina Kubareckich z Wróblewa (woj. wielkopolskie) pod koniec marca zaczęła remont ogrodzenia na swojej działce. Podczas prac natknęła się na "pamiątki" z czasów II wojny światowej. - Nasz nieżyjący już wujek Stefan wspominał przed laty, że jeśli kiedyś będziemy wymieniać ogrodzenie, to znajdziemy pewnie coś z czasów II wojny światowej i może to być ciekawe znalezisko. Nigdy nie drążyliśmy tematu. Myśleliśmy, że nawet jeśli coś znajdziemy, to będzie to jakiś drobiazg – mówi Łukasz Szymański, jeden z odkrywców znaleziska.

To, co udało się znaleźć, na pewno nie jest "drobiazgiem". Na posesji znajdowały się dwa amerykańskie automatyczne działka lotnicze kalibru 37 mm, które montowane w samolotach typu P-39 Airacobra i P-63 Kingcobra. Były też cztery karabiny maszynowe MG 81 kalibru 7,92 mm. Tej broni używano, jako uzbrojenia obronnego Luftwaffe na ruchomych oraz stałych stanowiskach strzeleckich niemieckich bombowców i samolotów obserwacyjnych.

Kawałek po kawałku

- Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co udało się znaleźć. Podejrzewamy, że broni użyto po prostu jako zbrojenia betonu. Dla nas to kawałek historii, cieszymy się, że możemy go przekazać do muzeum i teraz wszyscy będą mogli to oglądać – dodaje Łukasz Szymański.