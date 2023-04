Kompletnie pijany kierowca bmw potrącił dwie kobiety

czytaj dalej

Komisja do zbadania rosyjskich wpływów to "wotum nieufności wobec służb specjalnych" - powiedział w programie "Kawa na ławę" w TVN24 Dariusz Klimczak z PSL. Zdaniem Artura Dziambora, posła z koła Wolnościowcy, "chodzi tylko o to, żeby wezwać Donalda Tuska i żeby mu pogrozić palcem". Jadwiga Emilewicz z PiS tłumaczyła, że "źródłem powołania tej komisji jest kwestia tego, w jaki sposób były kształtowane kontrakty na dostawy źródeł energii do Polski".