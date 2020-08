"Okienko, szybka. To może być tylko panzerschreck!"

Członkowie Stowarzyszenia Eksploracji Perkun, które od lat przeczesuje gruzy w Kostrzynie nad Odrą znalazło unikatową niemiecką broń z czasów II wojny światowej. To granatnik rakietowy panzerschreck, który przeleżał w ziemi co najmniej 75 lat.

O panzerfauscie, niemieckim granatniku z czasów II wojny światowej słyszał każdy, kto oglądał choćby "Czterech pancernych i psa". Ale o panzerschrecku już niekoniecznie. A to był taki "lepszy" panzerfaust.

- To legendarna broń III Rzeszy, dalsze rozwinięcie panzerfaustów. Panzerfaust był jednorazowy - po prostu się strzelało i się go wyrzucało. Panzerschreck to broń wielokrotnego użytku - mówi Jarosław Stróżniak ze Stowarzyszenia Eksploracji Perkun, który w gruzach starego Kostrzyna nad Odrą wykopał zachowany egzemplarz tego granatnika.