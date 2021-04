W kościele było za dużo osób, parafianka wezwała policję. Oburzony ksiądz porównał ją do Judasza

Zdjęcia ogłoszenia, które zawisło w zeszły piątek w gablocie przed kościołem trafiło do mediów społecznościowych i błyskawicznie się rozeszło po sieci. Autor ogłoszenia przekazywał wiernym, że parafia zostanie ukarana przez sanepid karą pieniężną, bo w czasie mszy przekroczony został limit wiernych, którzy w jednym momencie mogą brać udział w mszy. Całe zajście zostało porównane do zdrady, której miał dopuścić się Judasz, wydający na śmierć Jezusa.

Nie do śmiechu

- O, też mam swoje zdjęcie, proszę zobaczyć - mówi nam jedna z parafianek i pokazuje fotografię w swoim telefonie. Tłumaczy, że poszła je zrobić, kiedy przypadkiem natknęła się na wpis pełen oburzonych komentarzy, w którym zobaczyła dobrze znaną sobie parafialną gablotę. - Mówi o nas Polska, a to w Kościelcu się nie zdarza, więc będę miała na pamiątkę tę fotografię - śmieje się kobieta.

Nie wszystkim jednak jest do śmiechu: - Ksiądz chyba na głowę upadł. Ludzie się zarażają, wielu umiera, a ten takie głupoty pisze - denerwuje się Damian, z którym rozmawiamy niedaleko kościoła. Opowiada, że podczas wielkanocnej mszy ksiądz wrócił do sprawy z Judaszem i ponowił swoją opinię, że poinformowanie policji było zdradą.

- Głośno krytykował dotykające Kościoła regulacje. Może teraz spojrzy na to wszystko poważniej - słyszymy.

"To nie była niewiedza"

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, które bardzo szybko potwierdziliśmy. Wszelkie dane dotyczące liczby wiernych przekazaliśmy do powiatowej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej - przekazuje policjantka. Nie przekazuje, ile dokładnie osób było podczas mszy: - Mogę jedynie zaznaczyć, że wiernych było więcej, niż pozwalają na to obostrzenia sanitarne - mówi sierż. sztab. Czyżewska.

- Sprawa jest o tyle przykra, że osobiście kontaktowałam się z proboszczami parafii na terenie powiatu i przypominałam o obowiązujących ograniczeniach. Przypominałam, że to na nich ciąży obowiązek dopilnowania, aby w świątyniach nie było zbyt wielu osób - podkreśla.

Parafia może zostać ukarana nawet 30 tysiącami złotych kary. Czy tak będzie? Powiatowa inspektor sanitarna na to pytanie odpowiadać nie chce.

- Wychodzę z założenia, że kara musi być proporcjonalna do zawinienia. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że nikt nie może być ponad prawem - podkreśla Ewa Lewicka.

Inny front

Obecnie na kościele imienia Andrzeja Apostoła w Kościelcu wiernych na drzwiach wita przypomnienie, że w świątyni może być tylko jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Oprócz tego wierni są zobowiązani do noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i trzymania dystansu społecznego.

Niestety, nie udało nam się skontaktować z proboszczem. Nikt nie odbiera numeru kontaktowego do parafii. Nieskuteczna okazała się też wizyta na plebanii, bo nikt nam nie otworzył.

Poprosiliśmy o komentarz kurię diecezjalną we Włocławku, do której należy parafia w Kościelcu. Kiedy go otrzymamy, opublikujemy stanowisko kurii w tym miejscu.