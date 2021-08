Płynął z córką pontonem, wpadli do wody. Mężczyzna nie żyje

Nie żyje 49-letni mężczyzna, który z córką wypadł z pontonu do zbiornika Jeziorsko w miejscowości Kościanki (woj. wielkopolskie). Dziewczynkę udało się sprowadzić na ląd, zabrano ją śmigłowcem do szpitala. Jej stan jest ciężki.

Do wypadku doszło w okolicach ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Kościanki. Strażacy informację o zdarzeniu, na zbiorniku Jeziorsko, otrzymali w niedzielę o godzinie 18. - Zgłoszenie dotyczyło wywróconego pontonu i osób, które na nim się znajdowały. Był to mężczyzna i pięcioletnie dziecko - powiedział kpt. Jacek Erkiert z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Służbom z wody udało się wyciągnąć dziecko. - Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dziewczynka została przetransportowana do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Była przytomna - podaje Erkiert.

Pięciolatka (według pierwszych informacji dziecko miało sześć lat) trafiła na oddział dziecięcej intensywnej opieki medycznej. Jej stan lekarze obecnie określają jako ciężki. - Dziecko w chwili przybycia było przytomne, natomiast sam charakter zdarzenia, podtopienia niestety warunkuje to, że często następuje pogorszenie stanu zdrowia pacjenta i tak też w tym przypadku było. Dziecko przebywa obecnie na OIOM-ie dziecięcym, wymaga wentylacji dynamicznej - mówi Adam Stangret, lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Ojca wyciągnęli z wody po dwóch godzinach

Ojca pięciolatki na powierzchni wody nie było. Na miejscu pracowały dwie grupy wodno-nurkowe z Konina i Sieradza oraz dwie strażackie jednostki z Poznania i Mosiny wyposażone w sonary, które go poszukiwały.

- Mężczyznę po około dwóch godzinach poszukiwań wydobyto na powierzchnię wody. Przystąpiono do jego reanimacji, ale przybyły na miejsce lekarz stwierdził jego zgon - opisał Erkiert.

Mężczyzna to 49-letni mieszkaniec województwa łódzkiego.

Policja: być może dziewczynka wpadła do wody i ojciec chciał ją uratować

- Dwóch mężczyzn rzuciło się do wody na ratunek widząc i słysząc co się dzieje - mówi Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji. Udało im się szybko dopłynąć do dziewczynki i wyciągnąć ją na brzeg. - Niestety jej taty nie udało się uratować - dodaje.