Auto prowadzili dwaj kierowcy, żaden nie potrafi jeździć. Zagadka staranowanej bramy rozwiązana

Jako, że ta część bramy pozostawała zamknięta, jeden z pasażerów auta wysiadł i próbował ją otworzyć. - Brama ma siłowniki automatyczne i nie był w stanie ich wygiąć, w związku z tym jego kolega postanowił ją sforsować. I zrobił to, ale razem ze stojącym przy niej kolegą. Prawie go rozjeżdżając, wyjechali na drogę – opisuje Borkowski.

Portier, który widział całą sytuację na monitorze, o zdarzeniu natychmiast poinformował policję i prezesa wodociągów. Sam - w obawie o własne zdrowie - postanowił nie interweniować, za co chwalił go prezes spółki.

Narobili szkód i uciekli

Nocna jazda amatorów

Na początku czerwca policjanci ustalili, że za kierownicą auta mógł siedzieć 24-letni mieszkaniec Kościana. To się potwierdziło. - To on wjechał srebrnym peugeotem na teren firmy uszkadzając bramę. Mężczyzna wyjaśnił, że pomylił pedał hamulca z gazem. Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż nie posiada uprawnień do kierowania – tłumaczy Nowak.