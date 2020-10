Zaatakował ratowników, gdy ci udzielali pomocy innej osobie. "Bo karetka stała na chodniku"

Gdy ratownicy udzielali pierwszej pomocy w środku pojazdu, usłyszeli hałas. Zauważyli, że jakiś mężczyzna uderza rękami w maskę karetki. - Chcąc to wyjaśnić, jeden z ratowników medycznym wyszedł na zewnątrz i zapytał, o co chodzi. Okazało się, że mężczyźnie przeszkadzał fakt zaparkowania przez nich na chodniku. Wyjaśnienie, że załoga jest w trakcie udzielania pierwszej pomocy na nic się nie zdało - wyjaśnia Paulina Piechowiak z kościańskiej policji.

Znaleźli go kryminalni

Na miejsce wezwano policję. Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych. Usłyszał trzy zarzuty: kierowania groźby karalnej, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz uszkodzenia mienia. - Mężczyzna tłumaczył, że wypił w tym dniu znaczną ilość alkoholu i nie pamięta, dlaczego to zrobił, co z pewnością nie usprawiedliwia jego zachowania. Ponadto mężczyzna, znajdując się w miejscu publicznym, nie stosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa, za co został ukarany mandatem - podaje Piechowiak.