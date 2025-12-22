Ordynator ze szpitala psychiatrycznego z zarzutami korupcyjnymi

Kościan, woj. wielkopolskie Źródło: Google Earth

Pierwszą informację o korupcyjnym procederze, który miał dziać się w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, otrzymaliśmy na Kontakt 24. Według przekazanych informacji, 17 grudnia policja miała zatrzymać lekarza psychiatrii z tej placówki.

Siedem zarzutów dla psychiatry

Informacje te potwierdził mł. insp. Andrzej Borowiak, oficer prasowy wielkopolskiej policji. Jak powiedział, w zeszłym tygodniu w szpitalu były realizowane działania Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie Źródło: wcn-koscian.pl

Śledztwo w tej sprawie toczyło się już od kilku miesięcy. Jak powiedział Borowiak, w jego trakcie zebrano dowody na to, że ordynator jednego z oddziałów psychiatrycznych miał przyjmować łapówki "w zamian za wystawienie dokumentów, które oświadczały nieprawdę co do stanu zdrowia pacjent".

- Fałszywe dokumenty były wykorzystywane w sądzie, ubiegano się z nimi do wyrabiania świadczeń między innymi zasiłków chorobowych czy rehabilitacyjnych - przekazał rzecznik.

Lekarz usłyszał siedem zarzutów korupcyjnych. W tym samym dniu policja zatrzymała sześcioro jego pacjentów.

Sprawa "jest rozwojowa". Policja bada "inne wątki"

- Te osoby usłyszały zarzut posługiwania się dokumentami poświadczającymi nieprawdę. Lekarz został zawieszony w prawach do wykonywania zawodu specjalisty i w czynnościach wynikających z zajmowanego stanowiska, czyli ordynatora. Zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz wydano zakaz kontaktu z grupą osób, które zostały wymienione przez prokuratura w postanowieniu - powiedział w rozmowie z Kontaktem24 mł. insp. Andrzej Borowiak.

Wobec mężczyzny wydano też zakaz opuszczania kraju i zastosowano dozór policji.

- Sprawa jest rozwojowa. Policjanci badają inne wątki związane z tym lekarzem - dodał rzecznik.

Próbowaliśmy w poniedziałek skontaktować się z władzami Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie, jednak nikt nie odebrał telefonu.

Szpital w Kościanie ma 10 oddziałów psychiatrycznych, w tym dzienne i otwarte. Każdym z nich kieruje inny lekarz. Centrum posiada również Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, dwa Oddziały Leczenia Uzależnień i Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

