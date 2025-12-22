Logo strona główna
Poznań

Ordynator ze szpitala psychiatrycznego z zarzutami korupcyjnymi

IMG_9784
Kościan, woj. wielkopolskie
Źródło: Google Earth
Siedem zarzutów korupcyjnych usłyszał ordynator jednego z oddziałów Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie. Lekarz za pieniądze miał potwierdzać nieprawdziwe informacje o stanie zdrowia pacjentów. Zarzuty usłyszało też sześć osób, które korzystały z jego usług.

Pierwszą informację o korupcyjnym procederze, który miał dziać się w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, otrzymaliśmy na Kontakt 24. Według przekazanych informacji, 17 grudnia policja miała zatrzymać lekarza psychiatrii z tej placówki.

Siedem zarzutów dla psychiatry

Informacje te potwierdził mł. insp. Andrzej Borowiak, oficer prasowy wielkopolskiej policji. Jak powiedział, w zeszłym tygodniu w szpitalu były realizowane działania Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie
Źródło: wcn-koscian.pl

Śledztwo w tej sprawie toczyło się już od kilku miesięcy. Jak powiedział Borowiak, w jego trakcie zebrano dowody na to, że ordynator jednego z oddziałów psychiatrycznych miał przyjmować łapówki "w zamian za wystawienie dokumentów, które oświadczały nieprawdę co do stanu zdrowia pacjent".

- Fałszywe dokumenty były wykorzystywane w sądzie, ubiegano się z nimi do wyrabiania świadczeń między innymi zasiłków chorobowych czy rehabilitacyjnych - przekazał rzecznik.

Lekarz usłyszał siedem zarzutów korupcyjnych. W tym samym dniu policja zatrzymała sześcioro jego pacjentów.

"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia

"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia

Gabriela Sieczkowska

Gabriela Sieczkowska
Torturowali biznesmena, by zdobyć walizkę z pięcioma milionami. Dziesięciu skazanych

Torturowali biznesmena, by zdobyć walizkę z pięcioma milionami. Dziesięciu skazanych

Sprawa "jest rozwojowa". Policja bada "inne wątki"

- Te osoby usłyszały zarzut posługiwania się dokumentami poświadczającymi nieprawdę. Lekarz został zawieszony w prawach do wykonywania zawodu specjalisty i w czynnościach wynikających z zajmowanego stanowiska, czyli ordynatora. Zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz wydano zakaz kontaktu z grupą osób, które zostały wymienione przez prokuratura w postanowieniu - powiedział w rozmowie z Kontaktem24 mł. insp. Andrzej Borowiak.

Wobec mężczyzny wydano też zakaz opuszczania kraju i zastosowano dozór policji.

- Sprawa jest rozwojowa. Policjanci badają inne wątki związane z tym lekarzem - dodał rzecznik.

Prowadziła fikcyjny sklep, wyłudziła prawie pół miliona. "Szkoda została w całości naprawiona"

Prowadziła fikcyjny sklep, wyłudziła prawie pół miliona. "Szkoda została w całości naprawiona"

Kujawsko-Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie
Były zmuszane do prostytucji, kontrolowane i "dyscyplinowane"

Były zmuszane do prostytucji, kontrolowane i "dyscyplinowane"

Łódź

Próbowaliśmy w poniedziałek skontaktować się z władzami Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie, jednak nikt nie odebrał telefonu.

Szpital w Kościanie ma 10 oddziałów psychiatrycznych, w tym dzienne i otwarte. Każdym z nich kieruje inny lekarz. Centrum posiada również Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, dwa Oddziały Leczenia Uzależnień i Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

pc

Autorka/Autor: asz, bp/gp

Źródło: Kontakt 24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: wcn-koscian.pl

Wielkopolskawojewództwo wielkopolskiePolicjaPsychiatriakorupcjakorzyść majątkowaSzpital
