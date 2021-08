Ksiądz znalazł w kościele nieprzytomnego mężczyznę. Wypił płyn do dezynfekcji rąk

W Kościanie (woj. wielkopolskie) ksiądz znalazł nieprzytomnego mężczyznę w kościelnej ławce. Okazało się, że 41-latek wypił płyn do dezynfekcji rąk, który znajdował się w świątyni. Trafił do szpitala.

Na początku tygodnia policjanci z Kościana (woj. wielkopolskie) zostali wezwani do tamtejszego kościoła. Interwencję podjęto wobec 41-latka, który - przechodząc koło świątyni - postanowił skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk przeznaczonego dla wiernych. "Mężczyzna jednak nie zamierzał zdezynfekować nim rąk, a - dla odmiany - spożyć płyn do dezynfekcji. Potrzeba spożycia alkoholu musiała być tak silna, że nie zważając na konsekwencje zdrowotne takiego czynu, wypił całą zawartość. Potem zasnął na jednej z ław kościelnych. Zaniepokojony ksiądz, który znalazł mężczyznę zadzwonił po służby" – podała policja.