Poznań 14-latek uciekł policjantom. Odwiedzili go w domu i wręczyli mandaty matce chłopaka Aleksandra Arendt-Czekała |

Duże zmiany dla zdających prawo jazdy (wideo ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: KPP Kościan

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Policjanci zwrócili uwagę na nastolatka na motorowerze, gdy ten jechał ulicą Wrocławską w Kościanie (Wielkopolska) mimo zakazu ruchu w obu kierunkach. Nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać.

- Podczas pościgu motorowerzysta wjechał w miejsce, w którym policjanci nie mogli kontynuować jazdy radiowozem. Nie oznaczało to jednak zakończenia sprawy. Jeszcze tego samego dnia ustalili, że za kierownicą motoroweru siedział 14-latek - poinformował starszy aspirant Jarosław Lemański, rzecznik kościańskiej policji.

14-latek zignorował polecenia policjantów i uciekł Źródło zdjęcia: KPP Kościan

Policjanci i tak go znaleźli

Policjanci odwiedzili nastolatka w domu. Matka chłopaka twierdziła, że jej syn nie poruszał się tym pojazdem.

- Policjanci prowadzili dalsze czynności, gromadząc materiał dowodowy. Zebrane dowody jednoznacznie potwierdziły, że motorowerem kierował wskazany 14-latek. Ostatecznie również jego matka przyznała, że to syn był osobą, która uciekała przed patrolem - przekazał Lemański.

Syn będzie tłumaczyć się przed sądem, matka dostała mandaty

O sprawie poinformowano sąd rodzinny. 14-latek odpowie za niestosowanie się do znaku zakazu ruchu w obu kierunkach, kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień i niezatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo wydania przez policjantów polecenia zatrzymania.

Konsekwencje nie ominęły też matki 14-latka. Kobieta otrzymała mandaty karne na łączną kwotę 1050 złotych. - To kara za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień oraz dopuszczenie do ruchu pojazdu bez tablic rejestracyjnych - dodał rzecznik kościańskiej policji.

Policjanci i tak dotarli do 14-latka Źródło zdjęcia: KPP Kościan

16-latek bez uprawnień na motorowerze

Do podobnej sytuacji doszło również na początku listopada. Tym razem policjanci zatrzymali 16-latka na motorowerze - też bez uprawnień. Co więcej pojazd, którym podróżował nie był dopuszczony do ruchu.

- Nieletni został przekazany pod opiekę ojca. Usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Sprawa wkrótce zostanie rozpatrzona przez sąd rodzinny - powiedział Lemański.

16-latek na motorowerze Źródło zdjęcia: KPP Kościan

Ojciec nastolatka otrzymał dwa tysiące złotych mandatu.