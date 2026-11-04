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Poznań

14-latek uciekł policjantom. Odwiedzili go w domu i wręczyli mandaty matce chłopaka

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14-latek zignorował polecenia policjantów i uciekł
Duże zmiany dla zdających prawo jazdy (wideo ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: KPP Kościan
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Nastolatek na motorowerze uciekał przed policjantami. Udało mu się ich zgubić, ale kary nie uniknie. Policjanci odwiedzili 14-latka w domu. Konsekwencje poniosła też matka chłopaka.

Policjanci zwrócili uwagę na nastolatka na motorowerze, gdy ten jechał ulicą Wrocławską w Kościanie (Wielkopolska) mimo zakazu ruchu w obu kierunkach. Nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać.

- Podczas pościgu motorowerzysta wjechał w miejsce, w którym policjanci nie mogli kontynuować jazdy radiowozem. Nie oznaczało to jednak zakończenia sprawy. Jeszcze tego samego dnia ustalili, że za kierownicą motoroweru siedział 14-latek - poinformował starszy aspirant Jarosław Lemański, rzecznik kościańskiej policji.

14-latek zignorował polecenia policjantów i uciekł
14-latek zignorował polecenia policjantów i uciekł
Źródło zdjęcia: KPP Kościan

Policjanci i tak go znaleźli

Policjanci odwiedzili nastolatka w domu. Matka chłopaka twierdziła, że jej syn nie poruszał się tym pojazdem.

- Policjanci prowadzili dalsze czynności, gromadząc materiał dowodowy. Zebrane dowody jednoznacznie potwierdziły, że motorowerem kierował wskazany 14-latek. Ostatecznie również jego matka przyznała, że to syn był osobą, która uciekała przed patrolem - przekazał Lemański.

Syn będzie tłumaczyć się przed sądem, matka dostała mandaty

O sprawie poinformowano sąd rodzinny. 14-latek odpowie za niestosowanie się do znaku zakazu ruchu w obu kierunkach, kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień i niezatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo wydania przez policjantów polecenia zatrzymania.

Konsekwencje nie ominęły też matki 14-latka. Kobieta otrzymała mandaty karne na łączną kwotę 1050 złotych. - To kara za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień oraz dopuszczenie do ruchu pojazdu bez tablic rejestracyjnych - dodał rzecznik kościańskiej policji.

Policjanci i tak dotarli do 14-latka
Policjanci i tak dotarli do 14-latka
Źródło zdjęcia: KPP Kościan

16-latek bez uprawnień na motorowerze

Do podobnej sytuacji doszło również na początku listopada. Tym razem policjanci zatrzymali 16-latka na motorowerze - też bez uprawnień. Co więcej pojazd, którym podróżował nie był dopuszczony do ruchu.

- Nieletni został przekazany pod opiekę ojca. Usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Sprawa wkrótce zostanie rozpatrzona przez sąd rodzinny - powiedział Lemański.

16-latek na motorowerze
16-latek na motorowerze
Źródło zdjęcia: KPP Kościan

Ojciec nastolatka otrzymał dwa tysiące złotych mandatu.

Źródło: tvn24.pl
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PolicjaMłodzież
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